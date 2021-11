Mano G e soldados do crime vão à júri popular hoje por chacina no Compaj

Manaus/AM - Começa nesta segunda-feira (22), o julgamento dos réus Gelson Lima Carnaúba, o “Mano G”, Elmar Libório Carneiro, o “Macaxeira”, Marcos Paulo da Cruz, mais conhecido como “Goma” e Francisco Álvaro Pereira, chamado de “Bicho do Mato”, no Fórum Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

O grupo é acusado de comandar a chacina do Compaj ocorrida no ano de 2002, que terminou com a morte de 11 detentos da unidade.

Além dos réus, outros quatro homens também participaram da carnificina, mas por conta do processo ter sido desmembrado, alguns foram julgados separadamente.

Os réus Antônio Chicre Neto e Jamerson Alexandre Porto de Moraes foram impronunciados. Já os réus Herly Costa Lima e Sérvulo Moreira Neto não foram pronunciados porque permaneceram foragidos durante a instrução do processo.

Com a posterior prisão de Herly, no Estado de Rondônia, foi possível proceder à instrução processual, por carta precatória, e, em 11 de maio deste ano, o Juízo da 2.ª. Vara do Tribunal do Júri o pronunciou.

Como cabe recurso da Sentença de Pronúncia, é necessário aguardar o trânsito em julgado para que se possa definir a eventual data do júri desse réu.

Sérvulo Moreira Neto encontra-se foragido e com dois mandados de prisão em aberto, sendo um deles pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus e outro pela Vara de Execuções Penais (VEP).

No dia 4 de abril de 2013, Elmar Libório Carneiro foi condenado a 196 anos de prisão em regime fechado por participação na chacina do Compaj.