Manifestantes retiram carros de avenida após acordo com a PF em Manaus

Agentes do IMMU estão no local e acompanham a remoção dos carros para uma outra área que pertence ao CMA. Contudo, as barracas montadas nas calçadas seguem no mesmo lugar, assim como os manifestantes.

A fila gigante de carros ao longo de uma das faixas da via tem deixado o trânsito bastante lento no local e é uma das principais reclamações dos moradores e de motoristas que passam pela avenida todos os dias.

Manaus/AM – Manifestantes bolsonaristas entraram em acordo com a Polícia Federal e demais auoridades e se comprometeram a retirar seus veículos da pista na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona oeste.

