Manaus Vôlei vence Aprov/Chapecó por 3 sets a 1 na Superliga B

Na próxima rodada, que será disputada no sábado (11), o time do Amazonas irá encarar o Minas Tênis Clube, fora de casa. Uma vitória garante a classificação.

A equipe do Manaus Vôlei/Tec Toy começou bem, abrindo 2 sets de vantagem diante da equipe catarinense. Porém, diminuiu o ritmo perdendo a terceira parcial de virada. Já no quarto set, os comandados do técnico Talmo de Oliveira conseguiram impor o seu ritmo fechando a partida.

Manaus/AM - O Manaus Vôlei/Tec Toy venceu o Aprov/Chapecó por 3 sets a 1 (25×20, 25×19, 22×25 e 25×23) em duelo disputado no Ginásio Ninimberg Guerra, localizado no São Jorge, zona Oeste, válido pela penúltima rodada da fase classificatória da Superliga B de vôlei Masculino.

