Manaus vacinou 1 milhão de pessoas com 2 doses contra a Covid

A secretária da Semsa, Shádia Fraxe, falou, emocionada, sobre esse momento. “Nós estamos acompanhando direto essa campanha, todos os dias, com finais de semana de intensificação, e chegar a marca de 1 milhão de segundas doses aplicadas, saber que aqui em Manaus já temos mais de 1 milhão de pessoas com o seu esquema vacinal completo, incluindo os que tomaram a dose única, é uma sensação indescritível para nós, da coordenação. Isso só nos dá mais força para continuar e vermos nossa população 100% vacinada. É esse o nosso objetivo”, comemorou.

Manaus/AM - O Vacinômetro, da Prefeitura de Manaus, registrou neste sábado (9), 1 milhão de segundas doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas desde o início da campanha, que ocorreu há cerca de nove meses. Esse número representa 56% da população vacinável na capital com o esquema completo. Somado ao percentual de dose única, o município passa dos 57% da imunização necessária contra os efeitos graves do novo coronavírus. Em Manaus, a estimativa de pessoas aptas a receberem a vacina é de 1.785.793.

