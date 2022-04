Manaus ultrapassa a marca de 4 milhões de doses aplicadas de vacinas contra Covid-19

Manaus/AM - Manaus ultrapassou a marca de 4 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19, nesta sexta-feira (01). Até as 14h, a capital amazonense havia aplicado 4.002.705 doses da vacina. O número de doses aplicadas em crianças passou de 100 mil, conforme dados do Vacinômetro municipal.

Do total de doses aplicadas, 1.796.018 são da primeira dose e 1.524.130 correspondem à segunda dose. A plataforma aponta que 634.485 pessoas tomaram a terceira dose, 7.795 tomaram a quarta dose e 28.409 foram imunizados com dose única.

Atualmente, crianças de 5 a 11 anos, e o público em geral a partir de 12 anos de idade podem se vacinar contra Covid-19 em Manaus. A lista com os endereços e informações sobre os imunizantes por unidade pode ser consultada no site da Semsa pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais, no perfil @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Documentação

Para a primeira dose, é preciso que as crianças de 5 a 11 anos de idade e os adolescentes de 12 a 17 anos estejam acompanhados pela mãe, pai, ou responsável maior de 18 anos. Eles devem apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS).

As pessoas a partir dos 18 anos devem levar o documento de identidade original, com foto, e o CPF.

Para receber a segunda dose, basta apresentar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose, além do documento de identificação e o CPF.

As pessoas a partir de 18 anos, que estiverem dentro do prazo para a terceira dose, devem apresentar carteira de vacinação com o registro das duas doses, identidade e CPF.

Quarta dose

Atualmente, podem receber a quarta dose as pessoas com alto grau de imunossupressão. É necessário ter tomado a terceira dose há quatro meses ou mais, apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou CNS e laudo, exame ou receita – original e cópia, que ficará retida para controle.