Manaus terá mutirão de vacina com aplicação de 2ª e 3ª doses neste fim de semana

O atendimento será das 9h às 19h da sexta-feira e das 9h às 18h do sábado. Cem postos de vacinação que irão atender a demanda, estarão distribuídos entre o Centro de Convenções de Manaus – Sambódromo; Centro de Convenções Vasco Vasques; Policlínica João dos Santos Braga; Parque Municipal do Idoso; e as Escolas Estaduais Senador Evandro Carrera, Zilda Arns Neumann, Aristóteles Comte de Alencar e Waldocke Fricke, além da Escola Estadual de Tempo Integral Maria Rodrigues Tapajós.

Manaus/AM - Um novo mutirão de vacinação contra a covid-19 vai acontecer nesta sexta-feira (17) e sábado (18), em Manaus. Desta vez, o público-alvo é a população que ainda não tomou a segunda dose do imunizante e idosos que já estão no período de receber a terceira dose.

