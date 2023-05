Manaus terá mais de 200 salas de vacina abertas no sábado, ‘Dia D’ de multivacinação

Manaus/AM - Manaus irá promover, no próximo sábado (20), o “Dia D” da campanha nacional de multivacinação, que busca ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes contra diversas doenças imunopreveníveis. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) coordenará uma megaestrutura com 229 salas de vacina, distribuídas por toda a cidade, abertas das 8h às 16h.



No “Dia D”, de acordo com a secretária, além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), os usuários poderão encontrar as vacinas em igrejas, escolas, estabelecimentos comerciais, associações comunitárias, dentre outros pontos que estarão funcionando para a mobilização.



“A campanha tem como público-alvo todos os bebês, crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos de idade, que devem estar acompanhados de responsáveis com 18 anos ou mais. O calendário básico prevê 18 imunizantes para esse público, então é importante levar a caderneta de vacinação para que sejam avaliadas quais doses estão faltando”, observa.



A lista com os endereços das salas de vacina do “Dia D” da campanha de multivacinação pode ser acessada no site semsa.manaus.am.gov.br, e também nas redes sociais oficiais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook). Além do cartão de vacina, os usuários precisam apresentar documento de identidade com foto e CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS).



Campanha



Devido à confirmação de um caso de poliomielite no Peru, que faz fronteira com o Amazonas, o Ministério da Saúde antecipou o início da campanha de multivacinação no estado, no dia 13. A mobilização deve se estender até o próximo dia 25.





Influenza



Nesta quinta-feira, 18, a Prefeitura de Manaus liberou a vacina contra a influenza para toda a população, a partir de 6 meses de idade. O público pode aproveitar a mobilização do “Dia D” de multivacinação para acessar as salas de vacina e receber o imunizante contra a doença, inclusive jovens a partir de 15 anos e adultos.