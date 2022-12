Manaus terá festival de rock inédito com 3 bandas internacionais; saiba mais

Manaus/AM - Manaus vai receber em 2023 um festival inédito de rock com 3 atrações do famoso festival Monsters of Rock.

O festival acontecerá apenas em Manaus, São Paulo e em Bogotá, na Colômbia, segundo Bete Dezembro, dono da Fábrica de Eventos. "A gente faz em abril em Manaus o "Monster of Tours", que é o Monster do Rock. [...]", afirmou.

"Eu posso só dar um spoilerzinho: vão ser 3 bandas no palco, pela primeira vez. Se a gente já fazia show internacional, [agora] a gente vai fazer show internacional com três bandas no palco", completou.

O "Monster of Tours" em Manaus deve acontecer em abril de 2023, segundo Bete.

Em São Paulo, o festival tem confirmadas atrações como Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Saxon, Symphony X e Doro.