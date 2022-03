Manaus terá ações especiais para a saúde da mulher neste sábado

Manaus/AM - A prefeitura realizará uma programação especial voltada ao público feminino em cinco unidades de saúde, como parte da campanha Março Lilás, neste sábado (26), a partir das 9h.

As unidades de saúde são a Almir Pedreira, no bairro Lagoa Verde, (Zona Sul); Mansour Bulbol, localizada no Alvorada e Dom Milton Corrêa, no Santo Agostinho (Zona Oeste); Ida Mentoni, no conjunto Ajuricaba, e bairro da Paz, no bairro de mesmo nome (Zona Centro-Oeste). Os locais vão ofertar uma série de serviços de saúde e embelezamento ao público feminino.

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) irão realizar coletas de exames preventivos (Papanicolau), oferta da vacina HPV para meninas, dos 9 aos 11 anos, e para meninos, dos 11 aos 14 anos, exames dermatológicos, avaliação neuromotora, solicitação de mamografia, testes rápidos de glicemia capilar, HIV, Sífilis e Hepatite, eletrocardiograma, aferição de pressão arterial e exame para identificação da tuberculose.

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) farão parte da programação com oferta dos serviços de auriculoterapia, ventosaterapia, aromaterapia e massoterapia.