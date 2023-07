Manaus terá 74 postos de vacinação contra a covid nesta semana, confira

Os usuários devem buscar a a unidade de saúde mais próxima, levando documento de identidade com foto, CPF ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), e cartão de vacina. A lista dos estabelecimentos de saúde, com endereços e horários de funcionamento, está disponível no site semsa.manaus.am.gov.br ou no link direto bit.ly/localvacinacovid19.

Das 74, nove unidades da rede municipal funcionam em horário ampliado, das 8h às 20h, para atender as pessoas que têm pouca disponibilidade de tempo. Os demais pontos da rede municipal ofertam atendimento no horário regular, das 8h às 17h.

