Manaus terá 56 pontos de vacinação contra a covid nesta semana

Para as crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades e portadoras de deficiência (PcD), e as de 6 a 11 sem doenças preexistentes, além dos cinco pontos estratégicos exclusivos para o atendimento desse público, a Semsa terá pontos temporários para a vacinação infantil funcionando em quatro unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a partir desta segunda-feira, 31.

Manaus/AM - Nesta semana, 56 pontos de vacinação contra covid-19 estarão em funcionamento na cidade, distribuídos por todas as zonas, com primeira, segunda, terceira e quarta doses, além da vacinação infantil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.