Manaus terá 52 pontos de vacinação contra covid-19 nesta semana

Para a terceira dose, é preciso apresentar o cartão de vacinação com o registro das duas doses, ou o ConecteSus, aplicativo que pode ser baixado no celular, identidade e CPF.

No caso da segunda dose, documento de identidade, CPF e o cartão de vacinação. Os adolescentes, além dos documentos, deverão estar com um responsável.

Para receber a primeira dose, é necessário apresentar um documento de identificação original e com foto, CPF e um comprovante de residência, com cópia. No caso dos menores de 12 a 17 anos, pode ser a certidão de nascimento, em substituição à identidade, e o Cartão Nacional de Saúde, caso não tenha CPF, ainda. Estes deverão estar acompanhados de pais ou uma pessoa responsável, maior de 18 anos.

Em todos os pontos são oferecidas a primeira e segunda doses e a de reforço, para quem atender os critérios do Ministério da Saúde para a proteção adicional. Até o momento, podem receber a terceira dose pessoas a partir de 18 anos e trabalhadores de saúde, que tenham concluído o esquema vacinal há pelo menos cinco meses. Também estão aptas a receber a dose adicional, pessoas com alto grau de imunossupressão, que tenham recebido a segunda dose há 28 dias ou mais.

O ponto localizado no shopping São José, na avenida Cosme Ferreira, no bairro São José, que atende parte da população da zona Leste, abrirá de segunda a sábado. A partir de quinta-feira, 2/12, reabrem os pontos de vacinação em seis centros de compras.

