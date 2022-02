Manaus terá 51 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana

Manaus/AM - Manaus terá 5 pontos de vacinação contra covid para crianças de 5 a 11 anos, e, 46 pontos para a vacinação de 12 anos e mais que estarão funcionando na semana de 21 (segunda-feira) a 25/2 (sexta-feira).

Em todos serão oferecidas todas as doses (primeira, segunda, terceira e quarta). A dose de reforço do imunizante Janssen poderá ser encontrada em dez locais. Todos os pontos, 51 no total, terão funcionamento das 9h às 16h. A exceção é o shopping Via Norte, onde são atendidas as crianças de 5 a 11 anos, cujo atendimento inicia às 10h, encerrando às 16h.

Para receber a primeira dose, os menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelo pai, mãe ou uma pessoa maior de 18 anos. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, deve levar o documento de identidade original, com foto e CPF e comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha pode obter o Certificado de Vacinação por meio da plataforma Imuniza Manaus, ou comprovar que já iniciou o esquema de imunização pelo aplicativo Conecte Sus, que pode ser instalado no celular.

Para a dose de reforço, é preciso apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Para os imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais, além dos documentos, deve ser apresentada uma comprovação da condição de saúde cuja lista está disponível nos canais oficiais da Semsa.

Poderão receber a quarta dose pessoas com alto grau de imunossupressão que tenham recebido a terceira dose há quatro meses ou mais. Para isso, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e laudo, exame ou receita - original e cópia, que ficará retida para controle.