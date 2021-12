Manaus terá 20 pontos de vacinação contra a covid neste sábado

Para a dose de reforço, as pessoas a partir de 18 anos e trabalhadores de saúde devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses.

Para a segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha pode comprovar pelo aplicativo ContecteSus, que pode ser instalado no celular.

Maiores de 18 anos devem apresentar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

Quem for receber a primeira dose, tendo entre 12 e 17 anos, precisará estar acompanhado pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS).

Na Feira da Banana e na Manaus Moderna estarão com os postos funcionando das 9h às 16h. E 13 unidades de saúde cujos os endereços e horários podem ser consultados no link http://bit.ly/localvacinacovid19.

