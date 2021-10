Manaus terá 15 postos de vacinação contra a covid-19 neste sábado

Manaus/AM - A vacinação contra covid-19 continua neste sábado (30) e terá 15 pontos de atendimento. Serão nove unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), sendo oito UBSs e uma clínica da família, com funcionamento das 8h às 12h.

Outros seis pontos estratégicos, entre os quais o Colégio Militar da Polícia Militar III – escola estadual Waldock Frick de Lira, para atender as comunidades do Tarumã e adjacências, na zona Oeste, estarão abertos das 9h às 16h.

Em todos os pontos, haverá a oferta de primeira e segunda doses, além de dose de reforço das vacinas. Na segunda e terça-feiras, dias 1º e 2/11, ponto facultativo e feriado de Dia de Finados, não haverá imunização.

A lista com os endereços dos pontos de vacinação deste sábado pode ser consultada no site da Semsa, no endereço http://bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis oficiais das redes sociais @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook. Para consultar o movimento nos pontos de vacinação, basta acessar o “Filômetro”. A consulta pode ser feita no link bit.ly/filometrovacina.