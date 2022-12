Manaus terá 10 pontos de vacinação contra Covid-19 neste sábado

Os endereços dos pontos de vacinação podem ser conferidos em todos os canais oficiais de comunicação da Semsa: no site semsa.manaus.am.gov.br; diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19; e ainda nas redes sociais.

As pessoas precisam levar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento (no caso de crianças), CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina. Se tiver dúvidas sobre qual dose deve receber, as pessoas podem fazer a consulta individual na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

