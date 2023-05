Manaus tem Semana de Conciliação da 11ª Vara do Juizado Especial Cível

Manaus/AM - A 11.ª Vara do Juizado Especial Cível, que funciona no Fórum de Justiça Desembargador Lúcio Fonte de Rezende, na Cidade Nova, zona Norte, está realizando a "Semana Extraordinária de Conciliação". A ação iniciou na segunda-feira (29) e vai até sexta-feira (02), de 8h às 16h, sob a condução do juiz de Direito titular Francisco Soares de Souza.

Estão pautados para o período de esforço concentrado 263 audiências, com processos envolvendo cobrança de taxas de serviços por parte de instituições bancárias.

Segundo a Portaria 001/2023, assinada pelo magistrado Francisco Soares de Souza e publicada nas páginas 22 e 23 do Caderno Administrativo do Diário da Justiça Eletrônico (DJE) de segunda-feira (29), durante o período da ação o expediente de atendimento presencial, virtual e telefônico ao público externo do 11.º Juizado Especial Cível estará suspenso, uma vez que são necessário esforços a serem voltados para o atendimento dos participantes convocados para a ação.