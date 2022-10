Manaus tem mais de 400 mil atrasados com 4ª dose de vacina contra Covid-19

Os usuários podem consultar todos os endereços e horários dos pontos de imunização, inclusive nos dias úteis da semana, no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19, e ainda nas redes sociais da secretaria.

Neste sábado (29), a vacina contra a Covid-19 será ofertada à população manauara em nove unidades de saúde da Prefeitura de Manaus, neste sábado (29), no horário das 8h às 12h. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) busca sensibilizar os usuários a atualizar o esquema vacinal contra a doença, principalmente com as doses de reforço, para garantir a proteção contra as consequências graves do vírus.

