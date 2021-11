Manaus tem mais de 350 mil faltosos da 2ª dose de vacina contra Covid-19

Manaus/AM - Cerca de 350 mil pessoas ainda não retornaram aos postos de vacinação para tomar a 2ª de imunizante contra a Covid-19 em Manaus, é o que aponta os dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), criado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A secretária Shádia Fraxe orienta que quem ainda não tenha recebido a segunda dose, consulte a plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), para conferir se já pode concluir o esquema vacinal. “Não só esses, mas também os que estão com as duas doses, podem checar se já podem receber o reforço, caso se enquadrem nos critérios do Ministério da Saúde”, sugeriu.

Nesta segunda-feira (15), feriado de Proclamação da República, os pontos de vacinação não funcionarão. Na terça-feira (16), o atendimento volta ao normal, e o ponto de vacinação do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no Cidade Nova, deixa de funcionar em razão da retomada das atividades no local.