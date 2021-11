Manaus tem mais de 258 mil atrasados com a 2ª dose de vacinas contra Covid

Quem for tomar a dose de reforço, pessoas a partir de 60 anos e trabalhadores de saúde, os documentos exigidos são identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Para os imunossuprimidos, que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais, além dos documentos, deve ser apresentada uma comprovação da condição de saúde cuja lista está disponível nos canais oficiais da Semsa.

Para receber a primeira dose é obrigatória a apresentação de um documento de identidade original, com foto, e CPF. Para os adolescentes de 12 a 17 anos, que deverão estar acompanhados pelos pais ou uma pessoa maior de 18 anos, um documento de identidade ou a certidão de nascimento e o CPF ou Cartão Nacional do SUS.

A relação com os endereços dos pontos de vacinação está disponível no site da Semsa, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19, ou nos perfis da secretaria nas redes sociais @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Estarão funcionando das 9h às 16h, os cinco pontos estratégicos (Centro de Convenções, o “sambódromo”, Studio 5 Centro de Convenções, Centro de Convivência Pedro Padre Vignola, shopping Phelippe Daou e Clube do Trabalhador do Sesi-AM), e mais 32 unidades de saúde da rede municipal. Apenas o sambódromo terá atendimento nas modalidades de drive-thru e pedestre.

Manaus/AM - Cerca de 258.011 pessoas já passaram dos intervalos para a segunda dose de vacina contra a Covid-19, sendo 72.895 dos 28 dias da CoronaVac; 81.316 dos 84 dias da AstraZeneca; e 103.800 ainda considerando o intervalo inicial de 84 dias do imunizante da Pfizer, é o que aponta os registros, desta terça-feira (02) do Sistema Municipal de Vacinação (SMV).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.