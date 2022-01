Manaus tem mais de 258 mil atrasados com 2ª dose de vacina contra Covid-19

Manaus/AM - Cerca de 258.817 pessoas não retornaram para tomar a segunda dose da vacina e concluir o esquema vacinal contra Covid-19 em Manaus, é o que aponta os dados, até esta terça-feira (18), do Sistema Municipal de Vacinação (SMV). Ao todo, a capital amazonense já registrou mais de 3,5 milhões de doses aplicadas de vacinas no público a partir dos 12 anos, de primeira, segunda, terceira e quarta doses. Considerando o público a partir dos 12 anos, a capital já conta com mais de 93% da população com a imunização iniciada e quase 82% com o esquema vacinal completo.

