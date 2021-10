Manaus tem mais de 226 mil atrasados com a 2ª dose da vacina contra Covid

A vacinação será retomada nesta quarta-feira (13) com 39 pontos para atendimento dentro da campanha de vacinação contra a Covid-19. Serão quatro pontos estratégicos e 35 unidades de saúde, entre UBSs, clínicas da família e policlínicas, funcionando das 9h às 16h, com a oferta de primeira, segunda e terceira dose. O Centro de Convenções, o “sambódromo”, na zona Oeste, permanecerá fora de operação para serviços de manutenção.

Manaus/AM - Os registros do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) apontam que 226.208 pessoas já passaram dos intervalos para receber a segunda dose, o que representa quase 15% do público que recebeu a primeira dose. É importante salientar que apenas uma dose não irá garantir a eficácia esperada das vacinas.

