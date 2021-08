Manaus tem mais de 21 mil faltosos na 2ª dose da vacina Coronavac

Manaus/AM - Cerca de 21.001 pessoas ainda não tomaram a segunda dose de vacina Coronavac contra a Covid-19, dos quais 16.560 já passaram do prazo de 28 dias definido pelo laboratório fabricante do imunobiológico e 4.441 ainda estão dentro do intervalo, de acordo com o registro no Sistema Municipal de Vacinação (SMV), nesta quinta-feira (12).

