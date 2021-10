Manaus tem mais de 209 mil pessoas com a segunda dose contra Covid atrasada

Manaus/AM - Mais de 209 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19, até esta sexta-feira (01), segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Cerca de 39 pontos de vacinação funcionarão neste sábado (2) das 09h as 18h. Os endereços dos pontos de vacinação podem ser consultados no link http://bit.ly/localvacinacovid19.

Os adolescentes de 12 a 17 anos que forem tomar a primeira dose, deverão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também precisarão apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, só é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ContecteSus, que pode ser instalado no celular.

A Semsa orienta que seja feito o cadastro prévio no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), para facilitar o atendimento nos pontos de vacinação e fornecer informações sobre a data do agendamento para a segunda dose.

Além disso, a Semsa também disponibiliza o “Filômetro”, no qual é possível verificar o movimento em cada um dos pontos de vacinação. A consulta pode ser feita no link bit.ly/filometrovacina.