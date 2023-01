Manaus tem efetivo completo da Guarda Municipal à disposição para evitar atos antidemocráticos

Com o decreto, fica autorizado ao secretário Sérgio Fontes suspender, se for necessário, todas as férias e licenças em geral, ressalvados os casos médicos. Também está autorizado o remanejamento de lotação dos servidores, além da jornada diferenciada de trabalho, dando mais segurança à população de Manaus. Outras medidas ainda podem ser acrescentadas pela Semseg com base no decreto.

A medida consta no Decreto nº 5.477, da edição nº 5501 do Diário Oficial de Manaus (DOM), assinado na última segunda-feira, 9/1, pelo prefeito em exercício, Marcos Rotta. O documento autoriza o secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Pública e Social (Semseg), Sérgio Fontes, a convocar todos os servidores para a atuação imediata.

