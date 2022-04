Manaus tem 770 mil pessoas atrasadas com a 3ª dose de vacinas contra Covid-19

Manaus/AM - Cerca de 770 mil pessoas estão com a dose de reforço contra a Covid-19 em atraso em Manaus, conforme informações divulgadas neste domingo (17) pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Djalma Coelho.

“Constatamos que aproximadamente 770 mil pessoas completaram o esquema vacinal de duas doses há mais de quatro meses e não voltaram aos pontos de vacinação para a primeira dose de reforço”, destaca.

O secretário afirma que a situação preocupa as autoridades de saúde, porque após um período médio de quatro meses, a imunidade contra o vírus começa a cair e o grau de vulnerabilidade à Covid aumenta. “O cenário atual, com a queda expressiva de casos novos, internações e óbitos, levou as pessoas a uma zona de conforto, mas é preciso seguir com a imunização para manter esse perfil epidemiológico”.

Para ficar em dia com o esquema vacinal contra a Covid-19, serão disponibilizados 48 pontos de vacinação abertos nesta semana para o público de 12 anos e mais, 45 são unidades de saúde e três são pontos estratégicos de grande fluxo. Todos estarão funcionando das 9h às 16h.

Para as crianças, serão mantidos os cinco pontos estratégicos de atendimento – sambódromo, na zona Oeste; Sesi-Clube do Trabalhador, na zona Leste; Studio 5 e parque Cidade da Criança, na zona Sul, com funcionamento das 9h às 16h. Já o shopping Via Norte, na zona Norte, estará aberto das 10h às 16h.

Os endereços de todos os locais de vacinação, com os imunizantes disponíveis, documentação exigida e horários de funcionamento, podem ser consultados no site da Semsa por meio do link bit.ly/localvacinacovid19 ou nos perfis da Secretaria nas redes sociais (@semsamanaus, no Instagram e Semsa Manaus, no Facebook).

A Semsa informa que os 52 pontos estarão abertos de segunda-feira (18), até a quarta-feira (20), e não funcionarão na quinta (21) e na sexta-feira (22) em razão do feriado de Tiradentes e do ponto facultativo.