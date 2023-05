Manaus tem 75 pontos de vacinação contra a Covid nesta semana

Manaus/AM - Manaus tem 75 pontos de vacinação contra a Covid-19 no período de segunda (15), a sexta-feira (19), que estarão disponíveis em todas as zonas da capital. As unidades de saúde funcionam no horário regular, das 8h às 17h, e nove estabelecimentos ofertam o serviço no horário ampliado, das 8h às 20h, medida que tem o objetivo de ampliar o acesso à vacina para as pessoas que não dispõem de tempo no horário comercial.

As vacinas podem ser recebidas por crianças a partir dos seis meses, jovens, adultos e idosos conforme as doses e intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde, de modo a contribuir para a manutenção do cenário epidemiológico, que é resultado da vacinação. A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca que mesmo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) tenha decretado o fim do estado de emergência em relação à Covid-19, a vacinação deve continuar sendo uma prioridade para a população.

Shádia Fraxe acentua que a vacina bivalente está sendo ofertada ao público a partir de 18 anos que já tenha recebido a segunda dose do esquema inicial ou alguma dose de reforço, no intervalo de pelo menos quatro meses.

A titular da Semsa acentua que os pais e responsáveis por bebês a partir de 6 meses e crianças menores de 12 anos, recebem os imunobiológicos em unidades de saúde específicas. Quatorze estabelecimentos são direcionados para a proteção de bebês de 6 meses a 4 anos de idade e 35 unidades ofertarão a vacina para crianças de 5 a 11 anos de idade.

Duas valências

Desde o dia 29/4, a vacina bivalente está sendo ofertada para a população a partir dos 18 anos. Shádia reforça que esse imunobiológico é fundamental para o fortalecimento da imunidade, uma vez que atua no combate das cepas originais do Sars-Cov-2 e nas subvariantes da Ômicrom.

Multivacinação

A titular da Semsa acrescenta que os pais e responsáveis também devem atentar para a importância de atualizar o calendário vacinal de suas crianças nas 171 salas de vacina disponibilizadas pela prefeitura na capital. “A Semsa está realizando campanha desde o último sábado,13, e até o dia 25/5, para fortalecer a proteção das crianças de zero a 14 anos, das doenças imunopreveníveis. É fundamental que nossas crianças tenham um desenvolvimento pleno e saudável”, reforça.

As vacinas ofertadas fazem parte do calendário básico infantil, são elas: Hepatite B, Poliomielite VIP, Poliomielite VOP, Rotavírus, Pentavalente (DTP + HIB + HB), Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (que protege contra Sarampo, Caxumba e Rubéola), Hepatite A, DTP (que fortalece a imunidade contra Difteria, Tétano e Coqueluche), DT (contra Difteria e Tétano), Papilomavírus Humano, Varicela, Meningocócica ACWY, dTPa (direcionada para as adolescentes grávidas).