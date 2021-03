Manaus tem 400 vagas em cursos para bolsistas e servidores da prefeitura

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus está ofertando mais de 400 vagas em cursos on-line voltados a servidores públicos e estagiários do município, além de bolsistas dos programas Bolsa Universidade, Pós-Graduação e Idiomas. A programação inicia nesta quarta-feira (10), e segue durante todo o mês, com inscrições disponíveis no endereço http://portalespi.manaus.am.gov.br/capacitacao, no link “Quero Ser Aluno".

“Administração do Tempo”, “Conduta Ética no Serviço Público”, “Marketing Pessoal” e “Orientações para a Prevenção da Covid-19 no Ambiente de Trabalho” são as qualificações oferecidas pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), responsável pela capacitação de servidores municipais, agentes públicos e políticos, e gestão dos programas socioeducacionais mantidos pela prefeitura.

Agenda de cursos

A cada mês, até novembro, a Espi irá lançar uma nova programação de capacitação. As oportunidades ficarão no portal da instituição. Servidores municipais serão notificados, via e-mail institucional, e demais públicos serão informados pelas redes sociais oficiais da escola.

Programação

Curso – Administração do Tempo

Período – 10/3 a 8/4

Carga horária – 15 horas

Curso – Marketing Pessoal

Período – 16/3 a 14/4

Carga horária – 20 horas

Curso – Conduta Ética no Serviço Público

Período – 18/3 a 16/4

Carga horária – 20 horas

Palestra – Cuidados com a Saúde para a Prevenção da Covid-19 no Ambiente de Trabalho

Período – 10/3

Carga horária – 3 horas