Manaus tem 37.382 pessoas que ainda não tomaram 2ª dose de vacina

Manaus/AM - Manaus tem, até esta quinta-feira (19), 37.382 pessoas que ainda não retornaram para tomar a segunda dose da vacina contra Covid-19. Desse total, 15.800 pessoas deixaram tomar a CoronaVac; 19.330 da AstraZeneca e 2.252 pessoas não completaram o esquema vacinal com a Pfizer, segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Para se vacinar, as pessoas podem procurar os seis pontos estratégicos da campanha de imunização: Arena da Amazônia; Centro de Convenções de Manaus, “sambódromo”; Clube do Trabalhador do Sesi-AM; Studio 5 Centro de Convenções; shopping Phelippe Daou; e Centro de Convivência da Família Padre Vignola. Nesses locais estão sendo oferecidas a primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e para o público em geral, a partir de 18 anos, e também a segunda dose dos três imunizantes utilizados até o momento (Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac).

Além desses, 34 unidades de saúde da Semsa oferecem exclusivamente a segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford. O horário de atendimento em todos os pontos é das 9h às 16h.

Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis no site da Semsa (https://semsa.manaus.am.gov.br) e nos perfis da secretaria no Instagram (@semsamanaus) e Semsa Manaus, no Facebook.