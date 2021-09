Manaus tem 108 mil pessoas atrasadas para tomar 2ª dose das vacinas contra Covid-19

Manaus/AM - Dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) apontam que, até esta quarta-feira (08), em torno de 108 mil pessoas passaram dos intervalos determinados pelos fabricantes das vacinas, sendo 12.239 dos 28 dias da CoronaVac; 4.875 dos 84 dias da Pfizer; e 91.007 do limite de 84 dias da AstraZeneca.

Nesta quinta e sexta-feira (09 e 10) , a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) manterá o atendimento em 35 pontos de vacinação distribuídos em todas as zonas da cidade, cujos endereços podem ser consultados abaixo. O funcionamento é das 9h às 16h.

Para receber a primeira dose, o público de 12 a 17 anos precisa estar, obrigatoriamente, acompanhado pelo pai ou mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos. Neste último caso, será necessário assinar uma declaração de responsabilidade, o que poderá ser feito no verso da cópia do comprovante de residência, que deverá ser apresentado junto com um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). O público a partir de 18 anos deve levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

Para a segunda dose, deve ser apresentado o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar a primeira pelo aplicativo ConecteSUS, que pode ser instalado no celular.

Para facilitar o atendimento nos pontos de vacinação, a Semsa orienta que seja feito o cadastro na plataforma Imuniza Manaus.

Outro recurso disponibilizado pela secretaria é o “Filômetro”, que informa o movimento em cada um dos pontos de vacinação. A consulta pode ser feita no link bit.ly/filometrovacina.