Manaus sufoca pelo terceiro dia consecutivo em meio à fumaça das queimadas

O Governo do Amazonas também pediu ajuda ao Governo Federal no combate às queimadas e os especialistas fizeram análises da qualidade do ar e os riscos diante do quadro atual do estado.

O forte odor e a falta de visibilidade chamam a atenção porque parecem mais intensos a cada dia. Nessa quinta-feira (12), a Prefeitura de Manaus decretou estágio de “mobilização”, devido aos impactos causados não só na saúde da população como em vários setores sociais como no tráfego nos rios e estradas, na agricultura e etc.

