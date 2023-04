Manaus será a primeira capital do país a realizar exame preventivo em meio líquido

Manaus será pioneira na implantação da coleta de preventivo em meio líquido, método superior à coleta convencional no rastreio de casos de câncer do colo do útero. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já iniciou a capacitação das equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e dos citologistas do Laboratório de Especialidades Professor Sebastião Ferreira Marinho, para que o serviço seja disponibilizado a partir da segunda quinzena de maio.

O feito inédito na rede municipal de saúde também é pioneiro entre as capitais do País. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, os insumos para a coleta do preventivo e o equipamento para análise em meio líquido serão custeados com recursos próprios.

A gerente de Apoio Diagnóstico da Semsa, Ana Paula Neves, explica que a coleta em meio líquido possui vantagens significativas no serviço de saúde, que incluem melhor método de preparação da lâmina, tornando a interpretação mais fácil, aumento da sensibilidade e especificidade, e maior eficiência no manejo das amostras. “Tudo isso irá implicar diretamente na rapidez das análises e na liberação dos laudos”, informa.

Ana Paula ressalta que as unidades que irão iniciar a oferta do preventivo em meio líquido, inicialmente, serão aquelas com maior demanda. A partir da implementação, prevista para a segunda quinzena de maio, o serviço será ampliado de forma gradativa para as demais unidades básicas do município.