Manaus registra cinco mortes por acidente durante a madrugada; 4 são motociclistas

Manaus/AM - Manaus registrou cinco mortes por acidente entre esta sexta-feira (16) e a madrugada deste sábado (17), nas zonas leste e centro-sul. Destes, quatro envolvem motociclistas.

No bairro Jorge Teixeira, Ademerson Lima de Freitas, 41, morreu após perder o controle da motocicleta ao passar por um quebra-mola e atingir um poste na rua 01. Ele foi arremessado e sofreu traumatismo ao bater a cabeça.

Um adolescente, de 17 anos, morreu na avenida Beira Mar, no bairro Coroado, após sofrer um acidente de motocicleta. A vítima estava fazendo entregas com outro adolescente, de 15 anos, quando a moto deles foi atingida por um carro de aplicativo, modelo Voyage. O outro jovem sobreviveu, mas foi socorrido em estado grave.

O terceiro acidente foi registrado na Avenida Buriti, no Distrito Industrial. Um motociclista, de 33 anos, morreu atropelado por um caminhão. Testemunhas relataram ao IML que o condutor teria tentado realizar uma conversão irregular quando acabou atingido pelo veículo pesado. A vítima sofreu "hemorragia cerebral e traumatismo crânio encefálico".

No ramal do brasileirinho também foi registrado um acidente durante a madrugada. Segundo a polícia, uma mulher, que aparenta ter 30 anos, foi encontrada morta no chão ao lado de uma moto vermelha. Entretanto, ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

O 5º acidente foi registrado nesta sexta-feira (16), na Avenida das Torres, zona centro-sul de Manaus. Um idoso de aproximadamente 70 anos foi atropelado por 3 carros quando tentava atravessar a via em uma faixa de pedestres. A vítima morreu ainda no local do acidente.