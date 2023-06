Manaus registra 4,3 mil acidentes de trânsito neste ano; maioria com motociclistas

Manaus/AM - Nos primeiros quatro meses deste ano, Manaus registrou 4.301 acidentes de trânsito, com a maioria envolvendo colisões entre carros e motocicletas ou quedas de moto. O número é referente aos atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Ainda segundo os dados do Samu, divulgados pela Prefeitura de Manaus, na capital amazonense são registrados aproximadamente 10 mil acidentes de trânsito por ano. No ano de 2022, foram registrados 10.694 atendimentos do tipo.

Para o educador e agente de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Wenrisson Freitas, conduzir motocicletas nas vias da cidade exige habilidades que envolvem não apenas o controle físico da moto, mas também a capacidade de antecipar e reagir adequadamente às situações de trânsito.

“Pilotar motocicleta hoje em dia exige mais do que perícia, é necessário o condutor ter saber conduzir com direção defensiva, respeitar as regras de trânsito, como também saber o momento certo de transitar entre os veículos”, disse Freitas.

O IMMU reforça aos motociclistas sobre o uso de equipamento de proteção individual para garantir a segurança. Capacete, luvas, calçados fechados e vestimenta apropriada são essenciais. Além disso, a prefeitura está reforçando a importância da revisão periódica das motos, garantindo que elas estejam em bom estado de conservação e funcionamento.