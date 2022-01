Manaus registra 3,5 milhões de doses de vacinas aplicadas em 1 ano de campanha contra Covid-19

Manaus/AM - No dia em que completa um ano desde que iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19, Manaus registra nesta quarta-feira (19), a marca de mais de 3,5 milhões de doses aplicadas. O número contempla primeira, segunda, terceira e quarta doses e, mais recentemente, as doses pediátricas. Considerando o público a partir dos 12 anos, a capital já conta com mais de 93% da população com a imunização iniciada e quase 82% com o esquema vacinal completo.

O prefeito David Almeida destacou a importância do alcance cada vez maior da vacinação na cidade, principalmente com o aumento no número de casos de Covid-19, ocasionados pela variante Ômicron, do novo coronavírus, com a confirmação de pelo menos 15 mil registros entre os dias 3 e 17 deste mês, o equivalente a 49% do total de pessoas testadas, uma média aproximada de mil casos por dia só na primeira quinzena do ano.

Outro comparativo apontado pelo prefeito foi relativo aos óbitos ocorridos por Covid-19. Em janeiro de 2021, foram 2.179 mortes causadas pela doença. Até esta terça-feira (18), foram confirmados 14 sepultamentos de vítimas da doença. “Essa é a comprovação de que as vacinas estão, sim, evitando mortes”, disse.

Desde a última segunda-feira (17), as crianças de 5 a 11 anos começaram a ser vacinadas contra Covid-19.