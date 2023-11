Manaus recebe prêmio internacional da Opas por ações de combate à malária

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus conquistou o prêmio “Malaria Champions – Campeões contra a Malária nas Américas 2023”, pelas iniciativas implementadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no enfrentamento à doença na capital amazonense. O anúncio foi feito pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), braço da Organização Mundial da Saúde (OMS), na sexta-feira (03), em Washington D.C., nos Estados Unidos. Os vencedores foram revelados durante cerimônia de premiação e celebração pelo Dia da Malária nas Américas, que ocorre em 6 de novembro.

Além de Manaus, campeã pela vigilância intensificada para interromper a transmissão da malária do tipo falciparum, foram premiados, em outras quatro categorias, a República Dominicana, Belize, Suriname e o estado mexicano de Quintana Roo. De acordo com a Opas, os cinco vencedores foram reconhecidos por suas ações sustentáveis para eliminar a malária na região das Américas.

O prefeito David Almeida comemorou o resultado e destacou a importância da sustentabilidade das ações para o controle da malária na capital. “Sabemos que a doença é endêmica na região amazônica e o papel da gestão pública é garantir que todos os esforços sejam feitos para combater a malária de modo permanente e garantir que a vigilância não seja interrompida”.

A malária integra a lista de 30 doenças inseridas na Iniciativa de Eliminação de Doenças Transmissíveis 2030, da Opas. Causada por parasitas do gênero Plasmodium, transmitidos ao ser humano pela picada da fêmea infectada de mosquitos do gênero Anopheles, a doença afeta predominantemente áreas tropicais, como a África subsaariana e as Américas.

O Malaria Champions, que desde 2009 já premiou mais de 40 projetos desenvolvidos nas Américas, é um esforço de colaboração com a Fundação das Nações Unidas, Escola de Saúde Pública do Instituto Miken da Universidade George Washington, Centro de Programas de Comunicação da Universidade Johns Hopkins, Universidade Internacional da Flórida e Sociedade de Medicina Tropical e Saúde.

Iniciativa de sucesso

Com o título “Vigilância e Controle da Malária por P. falciparum no município de Manaus – Protocolo e Procedimentos Adotados: Experiência Exitosa na Redução de Caso Rumo à Eliminação”, a iniciativa de Manaus foi submetida à avaliação da Opas pela gerente de Vigilância Ambiental e Controle de Agravos por Vetores da Semsa, enfermeira Alinne de Paula Rodrigues Antolini.

Além de texto e dados descrevendo o trabalho realizado e seus impactos na redução, o município enviou um vídeo apresentando a rotina dos agentes de controle de endemias e todas as etapas de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença na capital.

De acordo com dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (Sivep-Malária), o ano de 2013 foi o último com maior registro de casos por P. falciparum, em Manaus, tendo 189 casos notificados.

O mesmo sistema aponta que nos últimos 10 anos, entre 2013 e 2022, Manaus registrou o total de 65.879 casos de malária, dos quais 463 de malária do tipo falciparum. O ano com a maior ocorrência total foi 2017, quando foram notificados 10,5 mil casos da doença, sendo apenas 21 por P. falciparum.

Manaus possui 81 laboratórios para diagnóstico de malária e 1.094 localidades ativas cadastradas, distribuídas entre áreas urbanas, rural (terrestre e fluvial), assentamentos e áreas indígenas.

