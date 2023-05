Manaus recebe hoje último navio da temporada de cruzeiros com 700 turistas

Parte dos turistas seguirão para uma outra embarcação, no estilo ribeirinho, para o city tour, com o objetivo de conhecer rotas, como Encontro das Águas, comunidades ribeirinhas, além de restaurantes flutuantes.

Os cruzeiristas serão recebidos com uma performance artístico-cultural com boi-bumbá e a entrega de boas-vindas com colares de sementes de açaí, acompanhados do mapa turístico da cidade.

Manaus/AM - Manaus recebe neste domingo (14) o último navio da Temporada de Cruzeiro, com quase 700 turistas a bordo do luxuoso Silver Shadow, navio de bandeira Bahamas.

