Manaus realiza mutirão de inscrição no CadÚnico neste sábado

Manaus/AM - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) promoverá, neste sábado (27), um mutirão do Cadastro Único (CadÚnico), com o objetivo de facilitar o acesso da população aos programas sociais e ampliar o alcance desse importante instrumento de inclusão social. A ação acontecerá na escola municipal Elvira Borges, na rua 23 de Dezembro, nº 70, bairro Compensa 2, na zona Oeste, das 8h às 12h

