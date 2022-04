Manaus realiza mutirão de atendimentos para atualização do Cadastro Único

Manaus/AM - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, neste sábado (9), um mutirão para atender as famílias que necessitam atualizar o Cadastro Único (CadÚnico). Ao todo, mais de 600 famílias referenciadas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Crespo, na zona Sul, foram convocadas para atendimento.

A iniciativa vem ao encontro da grande procura pela inserção e atualização de dados do CadÚnico nos 20 Cras da capital. Em 2020, no início da pandemia da Covid-19, o governo federal suspendeu a necessidade de atualização cadastral, mas a criação do Auxílio Brasil, em novembro do ano passado, fez com que os usuários buscassem as unidades por medo de suspensão dos benefícios. Atualmente, Manaus conta com mais de 281 mil famílias inseridas no Cadastro e quase 130 mil famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil.

“Por determinação do prefeito David Almeida estamos adotando estratégias para diminuir o tempo de espera por atendimento dessas famílias. Além dos mutirões direcionados para os Cras que têm recebido maior número de beneficiários, estamos aumentando o quantitativo de servidores atuando no cadastramento e nos próximos dias também iremos ampliar o horário de funcionamento das unidades”, afirmou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Sobre o Cadastro Único

O Cadastro Único é o instrumento utilizado para o acesso da população a inúmeros programas sociais, pois reúne informações sobre as famílias de baixa renda. O registro mostra onde estão essas famílias, quem faz parte delas, qual a situação social e de renda. Com base no CadÚnico, o governo federal, Estados e prefeituras podem planejar e incluir as pessoas em situação de vulnerabilidade nos programas sociais.