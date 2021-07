Manaus realiza 'Dia D' da campanha contra a gripe neste sábado

A ação terá 422 postos distribuídos por toda a cidade, funcionando das 8h às 16h, com o objetivo de aumentar a cobertura da campanha, cuja meta é imunizar 90% do público-alvo dos 17 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde que, em Manaus, corresponde a 642.003 pessoas.

Acontece neste sábado (10), o 'Dia D' da campanha de vacinação contra a influenza (gripe). A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, estará às 9h no Parque Municipal do Idoso, localizado na rua Rio Mar, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul,

