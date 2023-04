Manaus promove Dia da Libras e Cine PAH

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, na noite desta segunda-feira (24), a abertura do “Dia da Libras”, no auditório Prof. Milton Melo dos Santos Filho, situado na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), da rede municipal de ensino, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, além do início do Cine PAH. Os dois eventos, desenvolvidos pelo Programa Ampliando Horizontes (PAH) da secretaria, seguem até esta quinta-feira, dia 27.

As ações contam com cerca de 200 pessoas, entre alunos e professores. Segundo a coordenadora do PAH, Suellen Barros, durante o evento serão abordados temas relevantes sobre a educação de surdos e mudos.

No evento, também foi debatida a Lei que reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão. Além disso, houve caça ao tesouro por QR code, momento de soletração e música.

Cine PAH

A atividade do Cine PAH é realizada há anos no curso e tem como objetivo estimular os alunos na comunicação, na língua estudada em curto espaço de tempo, bem como auxiliar os estudantes na compreensão de diálogos.

Esse recurso favorece também o desenvolvimento da habilidade de leitura, escrita, compreensão auditiva e fala. Por meio de filmes, é possível estabelecer discussões sobre o enredo, detalhar aspectos de uso da língua, esclarecer as dúvidas e propor outras atividades relacionadas ao tema.