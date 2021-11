Manaus perde para Grêmio Novorizontino e põe fim ao sonho de acesso à Série B

Manaus/AM - O Manaus FC foi derrotado para o Grêmio Novorizontino-SP, por 2 a 0, na tarde deste domingo (7). O jogo aconteceu no estádio Jorge de Biasi, pela última rodada do quadrangular pela Série C.

Os gols do time adversário foram marcados pelo zagueiro Edson Silva e o centroavante Douglas Baggio. Com a derrota, o Manaus perde o acesso para a Série B do Brasileirão, em 2022.

Já o Novorizontino, se junta a Ituano, Criciúma e Tombense, que também conseguiram suas vagas para a segunda divisão nacional.