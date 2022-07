Manaus passa a contar com 30 pontos de coleta seletiva

Manaus/AM - A população de Manaus conta com mais um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) em funcionamento. Nesta terça-feira (19), a Secretaria de Limpeza Urbana (Semulsp) entregou um espaço de coleta seletiva no Hiper DB, localizado no bairro Japiim, zona Sul. O novo coletor permite o descarte correto de resíduos como papel, plástico, metal, vidro, papelão e outros materiais.

De acordo com o secretário da Semulsp, Altervi Moreira, até o fim do ano, Manaus deve contar com 50 PEVs distribuídos pela cidade. “Nós continuaremos avançando até chegar em 50 PEVs espalhados pela cidade de Manaus, essa é a determinação do prefeito David Almeida”, informa Altervi.

Conforme o secretário, os vários pontos de coleta seletiva permitem ter mais opção para que a população faça o descarte correto. “É fundamental, estrategicamente, que tenhamos esses pontos, porque estamos oferecendo opções para a população fazer o descarte correto e evitar que estes resíduos cheguem aos igarapés”, observa.

Todos os resíduos recolhidos pela coleta seletiva vão diretamente para os catadores de recicláveis, que possuem cadastro na Semulsp. O cidadão pode leva os recicláveis até um dos 30 PEVs, distribuídos em diferentes locais da cidade, mantidos pela Prefeitura de Manaus, por meio de parceria com associações e grupos de catadores.