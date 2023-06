Manaus participa de projeto de prevenção a adoecimento e morte por Aids

Manaus/AM - Manaus é um dos municípios brasileiros incluídos no projeto-piloto “Circuito Rápido da Aids Avançada”, que o Ministério da Saúde pretende executar em cidades de cinco estados (Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul). O projeto começa na próxima segunda-feira, 5.

O objetivo do projeto é estruturar a rede de saúde para uma atuação mais efetiva no diagnóstico precoce de pacientes que apresentam situação de imunodeficiência avançada, assim como fortalecer o cuidado em saúde desse grupo de pessoas, prevenindo o adoecimento e principalmente o óbito por Aids. No ano passado, Manaus registrou 250 mortes pela doença.

A técnica da gerência de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (GEVEP/Semsa), enfermeira Rita de Cássia de Jesus, informa que a execução do projeto terá início na segunda-feira, 5/6, após uma série de treinamentos para capacitação de profissionais, coordenados pelo Ministério da Saúde, e a organização de fluxos do serviço envolvendo a Semsa, a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

“Um dos pontos principais do projeto consiste na implantação de testagem rápida de CD4, que identifica se o paciente apresenta deficiência grave na imunidade. Considera-se o resultado adequado quando o paciente apresenta um valor de CD4 acima de 500 cel/mm. Mas, caso o exame aponte CD4 <200 cel/mm, é considerado como doença avançada”, explica Rita de Cássia.

Segundo a enfermeira, a rede de saúde municipal já disponibiliza o exame laboratorial para CD4 em sete serviços que realizam o tratamento antirretroviral, liberando o resultado em até 15 dias. O novo teste rápido para CD4 terá a vantagem de apresentar resultado em 45 minutos e será realizado logo após a chegada do usuário ao Serviço de Atenção Especializada (SAE) para avaliação inicial.

“Quando o paciente é diagnosticado já com a doença avançada, é preciso que haja uma intervenção, onde terá atendimento prioritário em todos os níveis de atenção da rede pública de modo a minimizar os riscos de evolução da doença, o que poderia levar à internação ou óbito. Por isso, a implantação da testagem rápida do CD4 é um passo muito importante para o cuidado com as pessoas vivendo com HIV no Sistema Único de Saúde”, afirma Rita de Cássia.