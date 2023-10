Manaus oferta 40 vagas gratuitas para curso de ‘Higienização a Seco’

O curso será realizado presencialmente de 16 a 21/10, das 13h às 17h, no posto do Sine Manaus, localizado na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul.

Os interessados devem ler integralmente o edital e realizar a pré-inscrição no link (https://forms.gle/aEfFAS9m6V6tx8ho7). A realização da inscrição não garante ao candidato a participação no curso escolhido, pois haverá um processo seletivo conforme descrito no edital. O resultado dos selecionados será divulgado na quarta-feira, 11/10.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Grupo de Negócios Amazonas, oferta, nesta segunda-feira (9), 40 vagas gratuitas para curso profissionalizante de “Higienização a Seco”, voltado a empreendedores e potenciais empreendedores residentes em Manaus, que tenham a partir de 18 anos e ensino fundamental completo.

