Manaus oferece canal on-line para solicitação do cartão PassaFácil

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), implanta, nesta quinta-feira (23), às 9h, mais uma opção para os usuários do transporte coletivo adquirirem o cartão PassaFácil.

O lançamento do serviço acontece no Terminal de Integração 1 (T1), localizado na avenida Constantino Nery. Além do serviço "PassaFácil delivery", já existente, será possível escolher a retirada do cartão em até 24 horas em um dos terminais de integração da capital, sem custo adicional de entrega.

O cronograma de lançamento do novo serviço nos terminais de Manaus está bem definido, oferecendo aos cidadãos datas específicas para cada local. No Terminal 1 (T1), o lançamento ocorre nesta quinta-feira; no Terminal 3 (T3) acontece no dia 27/11; e no Terminal 5 (T5), o serviço será implantado no dia 28/11. Essa programação estratégica visa facilitar o acesso dos usuários aos novos serviços de aquisição do cartão PassaFácil, marcando um avanço significativo na mobilidade urbana de Manaus.