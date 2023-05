Manaus lança cursos de capacitação para atendimento a Pessoas com Deficiência

Manaus/AM - Foram lançadas nesta segunda-feira (15), plataformas com a oferta de cursos de capacitação voltados ao atendimento a Pessoas com Deficiência (PcD’s) ou mobilidade reduzida. A iniciativa é do “Mais Acesso”, projeto de extensão da universidade, que conta com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam).

Os cursos podem ser acessados pelo site www.maisacessoqualifica.com.br e por aplicativos de celular disponíveis para Android e iOS. Servidores do Estado do Amazonas e alunos da UEA poderão ter acesso aos treinamentos de forma gratuita. As inscrições já estão abertas e a previsão para o início das aulas é 20 de maio. O primeiro curso, que possui a carga horária de 30h, trata especificamente sobre o “Atendimento à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida”.

A coordenadora do projeto “Mais Acesso”, Prof.ª Dra. Marklea Ferst, explica que a UEA emitirá certificados aos participantes que concluírem o curso. Ela afirma que a qualificação busca ampliar, em grande escala, o número de pessoas capacitadas ao atendimento da pessoa com deficiência.

“No primeiro curso, os alunos poderão aprender a forma de atendimento adequada para cada tipo de deficiência. Esse tipo de iniciativa é importante, pois acreditamos que promover a acessibilidade é uma obrigação de todos os cidadãos. Por meio do Mais Acesso, mais pessoas poderão ter esse conhecimento, que é fundamental para o bem-estar da população com algum tipo de deficiência”, disse a professora.

