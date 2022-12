Manaus já aplicou mais de 1 milhão de 3ª doses de vacinas contra Covid-19

As crianças de seis meses a menores de 3 anos de idade (2 anos, 11 meses e 29 dias) com comorbidades também devem receber a terceira dose, pelo menos dois meses após tomar a segunda. Nesse caso, ela não é caracterizada como dose de reforço, pois compõe o esquema vacinal inicial desse público.

A terceira dose deve ser recebida por todos os públicos a partir de 12 anos de idade, com intervalo de quatro meses a partir da segunda dose. No caso de adultos imunossuprimidos, o período é reduzido para 28 dias ou mais; para adolescentes imunossuprimidos, o intervalo é de dois meses ou mais; e idosos a partir de 60 anos, três meses ou mais.

