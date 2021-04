Manaus inicia vacinação de 55 a 59 anos em nova faixa de comorbidades

Manaus/AM - A partir de amanhã (11), começa a vacinação em Manaus de pessoas, entre 55 e 59 anos, com qualquer das comorbidades elencadas como prioritárias pelo Ministério da Saúde.

Serão recebidos, ao longo da semana, nos sete pontos estratégicos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), os que têm entre 55 e 59 anos, em ordem decrescente de idade, iniciando com os de 59, na segunda, e finalizando com os de 55, na sexta-feira, 16.

Além das contempladas na etapa anterior da vacinação, a lista inclui anemia falciforme, doença cerebrovascular, hipertensão arterial (estágio 1 e 2 com lesões de órgão-alvo ou doenças associadas; estágio 3; e Resistente-HAR), pneumopatias graves crônicas, cirrose hepática, doença renal crônica e síndrome de Down.

No grupo também estão incluídos os pacientes considerados imunossuprimidos (transplantados, pessoas vivendo com HIV, pessoas que usam imunossupressores ou com imunodeficiências primárias, doenças reumáticas sistêmicas em atividade e pacientes oncológicos com tratamento realizado nos últimos seis meses, entre outros).

A vacinação será realizada com a comprovação de idade e comorbidades. Por isso é obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto, CPF e laudo médico (original e cópia). Os hipertensos que não tiverem laudo, podem apresentar receita médica em papel oficial do Sistema Único de Saúde (SUS) ou da rede privada de saúde, com nome e carimbo do médico que faz a prescrição (original e cópia). Para os imunossuprimidos, no caso específico das pessoas vivendo com HIV, são válidos os seguintes comprovantes: cartão de identificação emitido pelo serviço de saúde onde o usuário faz acompanhamento médico; declaração do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclon); ou resultado de exames específicos (Carga Viral ou CD4), também em original e cópia.

Calendário de vacinação – 12/4 a 16/4:

Segunda-feira, 12 – 59 anos

Terça-feira, 13 – 58 anos

Quarta-feira, 14 – 57 anos

Quinta-feira, 15 – 56 anos

Sexta-feira, 16 – 55 anos

Sábado, 17 - Repescagem

Condições de saúde para a vacinação:

Anemia falciforme

Doença cerebrovascular

Hipertensão arterial em estágio 1 e 2 com lesões de órgão-alvo ou doenças associadas;

Hipertensão arterial em estágio 3

Hipertensão Arterial e Resistente (HAR)

Pneumopatias graves crônicas

Cirrose hepática

Doença renal crônica

Imunossupressão

Síndrome de Down

Pontos de vacinação com funcionamento das 9h às 16h:

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119, Cidade Nova

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222, Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro.

Universidade Nilton Lins

Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Flores

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José

Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro