Manaus inicia cursos de memória e de zumba voltados a aposentados

Manaus/AM - A Manaus Previdência comemorou o retorno do programa “Vitalidade”, nesta segunda-feira, 8/8, com o início das aulas de zumba e do curso Exercitando a Memória, para aposentados e pensionistas da Prefeitura de Manaus. As atividades haviam sido suspensas em março de 2020, por conta da pandemia de Covid-19.

As aulas serão ministradas, em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), até dia 29 de setembro, todas as segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 10h, no prédio anexo da Manaus Previdência, na avenida Constantino Nery, nº 2.480, Chapada, zona Centro-Sul.

O curso Exercitando a Memória é recomendado para o público a partir de 50 anos, explica a instrutora Elaine Vieira, psicóloga e educadora social do envelhecimento na Unati.

Os interessados pelos cursos do Programa Vitalidade podem entrar em contato com o setor Psicossocial da Manaus Previdência pelo telefone (92) 3186-8027, das 8h às 15h, ou pelo e-mail [email protected]